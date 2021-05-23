Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 23 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Test sayısı düştü
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 23 Mayıs 2021 son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı bin 843 oldu, 11 bin 202 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi.
TEST SAYISI DÜŞTÜ
Sağlık Bakanlığı'nın 22 Mayıs verilerine göre, semptom gösteren 835 hastayla birlikte 8 bin 697 yeni vaka tespit edilmişti. 231 kişi hayatını kaybetmiş, 216 bin 658 test yapılmıştı. Bugün ise test sayısı 210 bin 291'e geriledi.
Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 30.7 olarak duyuruldu.
Türkiye'nin 23 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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