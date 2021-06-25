Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 25 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Test sayısı düştü
Sağlık Bakanlığı, 24 Haziran 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 936 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 630 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti.
Toplam vefat sayısı 49 bin 473'e, toplam vaka sayısı da 5 milyon 398 bin 878'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, iyileşenlerin sayısı 7 bin 184 artarak 5 milyon 261 bin 892'ye ulaştı.
Türkiye'nin 25 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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