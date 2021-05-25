Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 25 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 25 Mayıs 2021 son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 104 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı bin 667 oldu, 11 bin 192 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.
VAKA SAYISI ARTTI
Sağlık Bakanlığı’nın 24 Mayıs verilerine göre, semptom gösteren 702 hastayla birlikte 7 bin 523 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı. Dün, 178 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 3 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 25 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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