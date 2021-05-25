Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 25 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı

25 Mayıs 2021 Salı, 18:54

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 104 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı bin 667 oldu, 11 bin 192 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.

VAKA SAYISI ARTTI

Sağlık Bakanlığı’nın 24 Mayıs verilerine göre, semptom gösteren 702 hastayla birlikte 7 bin 523 yeni vaka tespit edilmişti. Bugün ise, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı. Dün, 178 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 3 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 25 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: