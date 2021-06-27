Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 27 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Test sayısı düştü, vefat sayısı arttı

27 Haziran 2021 Pazar, 19:13

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Haziran Pazar gününün koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte günlük vaka sayısı ise uzun süre sonra ilk kez 5 binin altına düştü.

Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 294 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 883 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

Semptom gösteren 390 hastayla birlikte 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı da 52 artarak 49 bin 576’ya yükseldi. Bugün 215 bin 294 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 60 milyon 105 bin 441’e ulaştı.

TEST SAYISI DÜŞTÜ!

Sağlık Bakanlığı'nın 26 Haziran verilerine göre, 222 bin 561 test yapılırken bugün yapılan test sayısı 7 binin üzerinde bir düşüşle 215 bin 294'e indi. Yine dün, semptom gösteren 470 hastayla birlikte 5 bin 266 yeni vaka tespit edilmişti. 51 kişi hayatını kaybederken 7 bin 402 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Vaka sayısına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan "4 bin 883 vaka sayısı, aşısını yaptıranların gurur tablosu sayılmalı" paylaşımını yaptı.

4.883 vaka sayısı, aşısını yaptıranların gurur tablosu sayılmalı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 27, 2021

Türkiye'nin 27 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: