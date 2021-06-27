Hırvatistan'da Ivan Perisic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Hırvatistan Milli Takımı'nda koronavirüs testi pozitif çıkan Ivan Perisic, İspanya maçında forma giyemeyecek.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden Hırvatistan'da Ivan Perisic, yeni tip koronavirüse yakalandı.
Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun 10 gün karantinada kalacağı belirtildi.
Perisic, ülkesinin yarın son 16 turunda İspanya'ya karşı oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hırvatistan'ın D Grubu'nda oynadığı 3 maçta da görev alan Perisic, 2 kez ağları sarsmıştı.
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