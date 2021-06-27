Hırvatistan'da Ivan Perisic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Hırvatistan Milli Takımı'nda koronavirüs testi pozitif çıkan Ivan Perisic, İspanya maçında forma giyemeyecek.

AA
27 Haziran 2021 Pazar, 11:50
Hırvatistan'da Ivan Perisic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden Hırvatistan'da Ivan Perisic, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun 10 gün karantinada kalacağı belirtildi.

Perisic, ülkesinin yarın son 16 turunda İspanya'ya karşı oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hırvatistan'ın D Grubu'nda oynadığı 3 maçta da görev alan Perisic, 2 kez ağları sarsmıştı.



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