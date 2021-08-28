Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 28 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 20:02

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 290 bin 186 Covid-19 testi yapıldı, 17 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.

KOCA: SALGIN GÜNDEMİYLE YAŞAMAYA ALIŞTIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "TABLOYA KAÇ KİŞİ BAKACAK? Salgın gündemiyle yaşamaya alıştık. Salgının gerektirdiği tedbirler konusundaysa alışkanlıklar sıkı değil. Tabloya her gün bakın. İhmal edilen tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar" ifadelerini kullandı.

TABLOYA KAÇ KİŞİ BAKACAK? Salgın gündemiyle yaşamaya alıştık. Salgının gerektirdiği tedbirler konusundaysa alışkanlıklar sıkı değil. Tabloya her gün bakın. İhmal edilen tedbirleri hatırlamanıza yardımcı olur. Ertelemişseniz aşıyı gündeme almanızı sağlar. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/XmiI9swdNZ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 76.81, ikinci doz ortalaması yüzde 58.84, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 92 milyon 710 bin 374 oldu.

DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?

Bakanlığın 27 Ağustos verilerine göre, dün 295 bin 647 test yapılmıştı. Dün, 18 bin 340 vaka tespit edilirken, 244 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin 28 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: