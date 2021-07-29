Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 29 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 29 Temmuz 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim" ifadelerini kullandı.
Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. AŞI VE TEDBİRLE YENİDEN MÜCADELEYE DÖNELİM. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/195wcaCUZa— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2021
“TOPLAM YAPILAN AŞI DOZ SAYISI 71 MİLYONU GEÇTİ”
Toplam yapılan aşı doz sayısının 71 milyonu geçtiğini açıklayan Bakan Koca, 28 Temmuz'un aşı verilerini paylaştı.
Koca, “Dün 1 Milyon 99 Bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222.803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680.278 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195.924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.901.631’e indi” dedi.
DÜN 76 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Dün 76 kişi hayatını kaybetmiş 22 bin 291 vaka tespit edilmişti. 28 Temmuz'da toplam 257 bin 474 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 197 olarak kaydedildi.
Türkiye'nin 29 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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