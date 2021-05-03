Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 3 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Sağlık Bakanlığı, 3 Mayıs 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 648 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 900 bini geçti. Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 648 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 3 bin 438 oldu, 35 bin 438 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi.
Türkiye'nin 3 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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