Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 3 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 18:49

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 900 bini geçti. Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 648 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 438 oldu, 35 bin 438 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi.



Türkiye'nin 3 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: