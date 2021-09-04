Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 4 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

04 Eylül 2021 Cumartesi, 20:01

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 283 bin 385 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 20.033. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 278. İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylülde, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 Milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı!" ifadelerini kullandı.

Yeni vaka sayımız 20.033. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 278. İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylülde, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 Milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı! pic.twitter.com/4JOuPmMKgP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 4, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 79.55, ikinci doz ortalaması yüzde 61.45, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 96 milyon 761 bin 208 oldu.

DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?

Bakanlığın 3 Eylül verilerine göre, dün 304 bin 530 test yapılmıştı. Dün, 22 bin 857 vaka tespit edilirken, 276 kişi hayatını kaybetmiş ve 14 bin 527 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 4 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: