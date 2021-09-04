Bakan Koca açıkladı: 3 il daha Covid-19 risk haritasında 'mavi' kategoriye geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı, Düzce ve Erzincan'ın Covid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi.
ÇANKIRI, %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk Haritasında rengi MAVİ! Her mücadelesinden galip çıkan bu tarihi şehirden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül’de açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler! pic.twitter.com/UonEzrCk2j— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 3, 2021
DÜZCE VE ERZİNCAN'I DA DUYURDU
DÜZCE, ilk doz aşı oranında beklenen haberi verdi. Karadeniz sahilinde artık tüm illerimiz MAVİ. Şelaleler şehrinden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül’de açılıyor. Şimdi ikinci, üçüncü doz aşı oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler! pic.twitter.com/JA7pna6dL5— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 3, 2021
ERZİNCAN, %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk Haritasında rengi MAVİ! Başarılarıyla tarih kuran bu şehirden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül’de açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler! pic.twitter.com/wN5hRquPqd— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 3, 2021
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