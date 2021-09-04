Bakan Koca açıkladı: 3 il daha Covid-19 risk haritasında 'mavi' kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı, Düzce ve Erzincan'ın Covid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2021 Cumartesi, 00:49
Bakan Koca açıkladı: 3 il daha Covid-19 risk haritasında 'mavi' kategoriye geçti
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çankırı'nın Covid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini bildirdi.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çankırı, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk haritasında rengi mavi. Her mücadelesinden galip çıkan bu tarihi şehirden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler."

DÜZCE VE ERZİNCAN'I DA DUYURDU

Koca, koronavirüse karşı ilk doz aşı olan nüfusu yüzde 75'i geçen Düzce ve Erzincan'ın da "mavi" kategorideki iller arasında yerlerini aldığını bildirdi.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

"Düzce, ilk doz aşı oranında beklenen haberi verdi. Karadeniz sahilinde artık tüm illerimiz mavi. Şelaleler şehrinden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Şimdi ikinci, üçüncü doz aşı oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı.
Bugünden tebrikler.

Erzincan, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk haritasında rengi mavi. Başarılarıyla tarih kuran bu şehirden yeni beklentilerimiz var."

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