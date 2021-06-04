Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 4 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı

04 Haziran 2021 Cuma, 18:23

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 681 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 169 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta 1183 oldu, 7 bin 617 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi.



Türkiye'nin 4 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: