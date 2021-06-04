Covid-19'dan yaşamını yitiren sağlıkçıların ailelerini dolandırmaya çalışmışlar
Türk Tabipleri Birliği (TTB), korona virüsü nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının ailelerine yönelik dolandırıcılık girişimi tespit edildiğini belirterek uyarıda bulundu.
TTB, organize suç örgütlerinin Covid-19 nedeniyle ölen sağlık çalışanlarının ailelerine dolandırıcılık amacıyla ulaştığının taraflarına iletildiğini açıkladı.
“TTB ile indirim anlaşmalı firma olduklarını” söyleyen dolandırıcıların pandemiyle mücadelede vefat eten bir sağlık çalışanının borcu olduğunu iddia ederek ailesinden para almaya çalıştığının öğrenildiğini belirten TTB, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Organize suç örgütlerinin yaşamını yitirmiş meslektaşlarımızın ailelerine dolandırıcılık amacıyla ulaştıkları Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) iletilmiştir. Birliğimize iletilen bir başvurudan, “TTB ile indirim anlaşmalı firma olduklarını” söyleyen dolandırıcıların yaşamını yitiren meslektaşımızın borcu olduğunu iddia ederek ailesinden para almaya çalıştığı öğrenilmiştir. Sağlık emekçilerinin ailelerini, bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine inanılmaması ve göz yumulmaması yönünde uyarmak isteriz. Organize suç örgütünün yakalanmasına yönelik gerekli girişimleri başlatacağımızı ve konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz. COVID-19 pandemisinde yaşamlarını yitiren sağlık emekçilerini bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.
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