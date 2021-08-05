Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 5 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

05 Ağustos 2021 Perşembe, 19:34

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 152 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 297 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutabilmek için artış hızı yavaşlamalı. Tedbir ve aşı ile bunu başarabilirsek, kontrol bizde kalacak. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 66.077, ikinci doz ortalaması yüzde 45.32, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 74 milyon 901 bin 234 oldu.

Türkiye'nin 5 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: