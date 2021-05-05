Son dakika... Sağlık Bakanlığı 5 Mayıs 2021 tarihli korona tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı 5 Mayıs korona tablosunu açıkladı. Açıklanan Covid-19 tablosuna göre; son 24 saatte 356 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirirken, 26 476 kişinin de testi pozitif çıktı.
Sağlık Bakanlığı'nın 5 Mayıs gününe ilişkin paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 229 bin 491 yeni testten 26 bin 476'sı pozitif çıktı.
Hasta sayısı 2 bin 414, iyileşen hasta sayısı ise 35 bin 464 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle 356 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 41 bin 883'e yükseldi.
Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 48 milyon 459 bin 224, toplam vaka sayısı 4 milyon 955 bin 594, iyileşen toplam hasta sayısı 4 milyon 589 bin 501'e ulaştı.
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