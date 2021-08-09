Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 9 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 9 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Son 24 saatte, 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 117 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 7 bin 365 kişi sağlığına kavuştu.
BAKAN KOCA'DAN '10 GÜN' UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz” dedi.
Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz. https://t.co/7wdZ2ssc4J pic.twitter.com/3ujCfQ6Es9— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2021
Türkiye'nin 9 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
İlgili Haberler
- İstanbul İl Sağlık Müdürü: Doğurganlığı arttırmamız gerekiyor, lütfen en az 3 çocuk yapalım
- Beşiktaş, Welinton Souza’nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
- Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 1 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı: Hayatını kaybeden sayısı 100'e yaklaştı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı aşı açıklaması
- Sağlıkçılar kahvehaneleri gezerek aşı yaptı
Video Haberler
- Sürüklenen tankerden burnu bile kanamadan çıktı
- Aç kalan tilkiyi yazlıkçılar besliyor
- Rusya'ya ait yangın söndürme uçakları Türkiye'de
- E-5’te takla atan araç kamerada
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- Ziftte bulanmış kaplumbağa temizlenerek doğaya salındı
- Kuraklık nedeniyle flamingolar yer değiştirdi
- Karayolunda 21 metrelik tekneyi görenler şaşırdı
- Geldiği bisikleti bıraktı, çaldığı motosiklet ile kaçtı
- Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Zam ve dolar fırtınası geliyor
- AKP'liler Erdoğan'dan rahatsız
- Kamu emekçisi sözleşmeye yakın
- Kuzu'nun en yakınındaki isimden dikkat çeken iddia
- Kitapçıda 'Dedem bana tecavüz etti' notunu yazdı
- Kabataş yalanını savunanlar hakkında suç duyurusu
- Peker'den tepki: 3-4 kişi haricinde kimse bilmiyordu!
- Kılıçdaroğlu’nu kim fişledi?
- Kuyumculardan altının düşüşüne ilişkin açıklama
- CHP'den Mehmet Şimşek açıklaması