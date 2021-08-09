Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 9 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 19:42

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Son 24 saatte, 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi. Corona nedeniyle bugün 117 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan 7 bin 365 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA'DAN '10 GÜN' UYARISI





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz” dedi.

Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz. https://t.co/7wdZ2ssc4J pic.twitter.com/3ujCfQ6Es9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2021

Türkiye'nin 9 Ağustos 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

