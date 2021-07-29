Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile aşılama ile ilgili son durum hakkında bilgi verdi.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2021 Perşembe, 01:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gece yarısı aşı açıklaması
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Aydın, Eskişehir ve Aksaray'daki son gelişmelere dair sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüs size bulaşırsa vücudunuz ne yapacağını bilsin. Aşınızı olun" uyarısında bulundu.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede Aksaray, Eskişehir ve Aydın ile ilgili son durumu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu paylaşımlarda bulundu:

"Aksaray risk düzeyini düşürdü. Çok yüksek riskli, yani haritamızda Kırmızıyla gösterilen iller grubunda olan Aksaray, aşılanma oranının yüzde 55’in üzerine çıkmasıyla artık Turuncu, bir alt risk grubunda. Maviye geçiş bir karara, bir de hıza bağlı."

"Eskişehir’in kararı mavi. En az 1 doz aşılanma oranı yüzde 75’in üzerine çıktı."

"Aydın’ın kararı mavi. En az 1 doz aşılanma oranı yüzde 75’in üzerine çıktı."

Bakan Koca koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı bir başka paylaşımda "Koronavirüs size bulaşırsa vücudunuz ne yapacağını bilsin. Aşınızı olun" ifadelerini kullandı.


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