Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 9 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 9 Eylül 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23.846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz" ifadelerini kullandı.
Vaka sayımız 23.846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz. pic.twitter.com/n3osKV1nUw— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2021
DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?
Bakanlığın 8 Eylül verilerine göre, dün 308 bin 437 test yapılmıştı. Dün, 23 bin 914 vaka tespit edilirken, 262 kişi hayatını kaybetmiş ve 30 bin 103 kişi sağlığına kavuşmuştu.
AŞILAMADA SON DURUM
Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 82.05, ikinci doz ortalaması yüzde 63.80, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 100 milyon 267 bin 925 oldu.
Türkiye'nin 9 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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