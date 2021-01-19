SON DAKİKA |Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik getirilen izin, emeklilik işlemleri gibi kısıtlamalar kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2021 Salı, 12:21
SON DAKİKA |Sağlık çalışanlarına getirilen izin kısıtlaması kaldırıldı
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Sağlık Bakanlığı'ndan sağlık çalışanları için izin yasağını kaldırdı.

Sağlık Bakanlığı'nca, 81 ilin sağlık müdürlüklerine, personelin yıllık izin, istifa, emeklilik durumundaki yeni düzenlemelere ilişkin yazı gönderildi.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı personeline, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek.

Sağlık Bakanlığı yazısına göre, emeklilik talebinde bulunan personelin işlemleri yerine getirilecek.

Bakanlıkça, koronavirüs pandemisi dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik olarak, izin ve emeklilik işlemleri kısıtlaması getirilmişti.


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