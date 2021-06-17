Son dakika... Sarkozy’e 6 ay hapis cezası talebi

17 Haziran 2021 Perşembe, 17:48

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'deki cumhurbaşkanlığı kampanyasındaki aşırı harcamaları nedeniyle Paris Ceza Mahkemesi'nde 13 sanıkla birlikte yargılandı. Fransız savcılar eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için kampanya finansmanı davasında altı ay hapis cezası talep etti.

Tartışmalar boyunca, UMP'nin (şimdi Les Républicains) eski yöneticileri ve toplantılarını organize eden Bygmalion, kampanya yöneticisi, muhasebeciler, inkar etmese bile suçlarını en aza indirmeye çalıştılar.

Duruşmalara katılmayan devlet başkanı mahkemeye çıkmadı.

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