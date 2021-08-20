Son dakika... Sel felaketinde can kaybı 79'a yükseldi

20 Ağustos 2021 Cuma, 12:05

Türkiye'nin Batı ve Orta Karadeniz bölgesinde 11 Apustos'ta meydana gelen sel felaketi sonucu yaşamını yitiren vatandaşların sayısı 79'a yükseldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, kayıp ihbarı sayısının ise 34 olduğu belirtildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada "İl bazında görev yapmakta olan personel ve araç sayıları" şöyle belirtildi:

Kastamonu’da; 6.011 personel, 771 araç, 37 ambulans, 37 UMKE, 5 helikopter, 1 JİKU, 3 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 2 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 692 iş makinesi, 14 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 68 bobcat, 15 itfaiye aracı, 8 cenaze aracı, 34 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak, 1 haberleşme aracı, 1 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı, 1 unimog, 1 hastane donanımı.

Sinop’ta; 3.043 personel ile 8 helikopter, 340 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 korvet, 39 ambulans, 16 UMKE, 287 iş makinası, 1 bobcat, 15 bot ve 18 motopomp, 8 dalgıç pompa, 4 arama köpeği, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak, 3 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı, 3 itfaiye

Bartın’da; 1.247 personel, 95 araç, 7 ambulans, 1 UMKE, 155 iş makinası, 1 jeneratör, 2 motopomp, 1 bot, 1.500 kişi kapasiteli sahra mutfak, 2 vidanjör, 1 bobcat.

AFAD tarafından; Kastamonu’ya 25 Milyon TL, Sinop’a 13 Milyon TL ve Bartın’a 2 Milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiği belirtilen açıklamada, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan ise Kastamonu’ya 25 Milyon, Sinop’a 13 milyon ve Bartın’a 2 milyon ödenek gönderilmiştir. Bartın iline İller Bankası tarafından altyapı hasarının giderilmesi için 3 Milyon ? ödenek aktarılmıştır. Toplamda 83 milyon nakdi ödenek gönderilmiştir” denildi.