SON DAKİKA: Sosyal medya yasası kabul edildi
Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren 10 maddelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Sosyal medya düzenlemesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kabul edilen kanunla; Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Temsilci belirlemeyen ağ sağlayıcılara kademeli olarak para cezası verilecek.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Özkoç: Sosyal medyayı kirleten Mahir Ünal ve ekibidir
- 800 metre yükseklikte gitar çalıp şarkı söyledi
- John Lewis, son yolculuğuna resmi törenle uğurlandı
- ABD’de 15 yaşındaki bisikletli gence gözaltı kamerada
- Nehir kıyısında izleyenleri büyüleyen gösteri
- Çanakkale'da korku dolu anlar
- Antalya’da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi
- İstanbul'da iş merkezinde patlama
- İstanbul’da dehşet anları… Böyle parçaladı!
- İBB destekledi, 50 liralık alışveriş 20 liraya geldi