SON DAKİKA: Sosyal medya yasası kabul edildi

Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren 10 maddelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2020 Çarşamba, 07:27
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Sosyal medya düzenlemesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kabul edilen kanunla; Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Temsilci belirlemeyen ağ sağlayıcılara kademeli olarak para cezası verilecek.


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