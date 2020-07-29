SON DAKİKA: Sosyal medya yasası kabul edildi

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 07:27

Sosyal medya düzenlemesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kabul edilen kanunla; Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Temsilci belirlemeyen ağ sağlayıcılara kademeli olarak para cezası verilecek.





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