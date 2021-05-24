Süleyman Soylu'dan 'istifa' sorusuna yanıt
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu, 'istifa' edeceği iddialarına cevap verdi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının hedefinde yer alan ve istifası istenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'CUMHURBAŞKANI BENİM LİDERİMDİR'
İstifa edip etmeyeceği sorulan Soylu, ''Hiç düşünmedim. Benim istifa edeceğim hiçbir hukuki dayanak yok. Cumhurbaşkanı benim liderimdir. Bizim nasıl görev yaptığımızı, AK Parti'nin Türkiye'de neyi temsil ettiğini çok iyi bilir'' ifadelerini kullandı.
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