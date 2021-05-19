Son dakika... Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına sert yanıt
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayımladığı videolarla ilgili olarak, TRT Haber canlı yayınında, "Burada uluslararası bir operasyon var. Ama devlet Süleyman Soylu ile kaim değildir. Bu devlet suçlu ile suçsuzu en iyi bilen anlayışa sahip. Bu bir operasyondur ve operasyon devam ediyor. Bunlarla mücadele etmek bizim namusumuzdur. Bunları silmek ve süpürmek de namusumuzdur" açıklamasını yaptı.
Soylu'nun açıklamaları sırasında, ekrana Peker'in evinin aranma görüntüleri de getirildi. Soylu, "Yok kızıma şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Türk polisi ne yapacağını iyi bilir. Karısının iç çamaşırına sığınan acizler" ifadelerini kullandı.
HADİ ÖZIŞIK VE SÜLEYMAN ÖZIŞIK HAKKINDA KONUŞTU
Soylu'ya, Peker'in dün gece yayımladığı Hadi Özışık'la ilgili video da soruldu. Hadi Özışık'ı Günaydın gazetesindeki fotoğrafçılığı döneminden tanıdığını anlatan Süleyman Soylu, "aracılık" iddiası için de "Benim haberim olması benim idam edilmem anlamına gelir. Böyle bir şey olabilir mi? Keklemişler, ben ne yapayım" açıklamasını yaptı.
BATAKLIK OPERASYONU VE SEDAT PEKER
Soylu, canlı yayında Bataklık Operasyonu'na ilişkin bilgiler de verdi. Soylu'nun bu açıklaması sırasında ekrana Sedat Peker'in fotoğrafı da verildi. Soylu, operasyonla ilgili olarak "Bataklık Operasyonu'nda iki baron yakalandı. Çetin Gören'in resmini koyun arkadaşlar. Yanındaki kim? Bataklık Operasyonu'nun içinde FETÖ var ve buna ulaştık. Biraz önce resmi çıkanlar da var" dedi.
ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİASI
Bakan Soylu, Peker'in videoları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü iddiasına ise "Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuyu konuşmadım. Sayın Cumhurbaşkanımızı bu konuyla meşgul etmekten hicap ederim. Bana bunları konuşmayın, ağzınıza almayın diyorlar. Bütün siyasete malzeme olmuş mesele. Ben bunu anlatmayıp ne yapacağım?" yanıtını verdi.
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