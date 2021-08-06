Taha Akgül bronz madalya kazandı
Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda Moğol rakibi Munkhtur'u yenerek bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, Moğol sporcu Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaştı.
Milli güreşçi, rakibinin pasif kalmasıyla 1-0 öne geçti. Yaptığı atakla skoru 3-0'a getiren Akgül, ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Akgül, rakibini 5-0 yendi.
Taha Akgül, Moğol sporcu Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
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