Taha Akgül bronz madalya kazandı

Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda Moğol rakibi Munkhtur'u yenerek bronz madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2021 Cuma, 14:26
Taha Akgül bronz madalya kazandı
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, Moğol sporcu Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaştı.

Milli güreşçi, rakibinin pasif kalmasıyla 1-0 öne geçti. Yaptığı atakla skoru 3-0'a getiren Akgül, ilk yarıyı 3-0 önde bitirdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Akgül, rakibini 5-0 yendi. 

Taha Akgül, Moğol sporcu Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.


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