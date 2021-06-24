Tahkim Kurulu; Fenerbahçe, Galatasaray ve Kulüpler Birliği'nin itirazını reddetti
Tahkim Kurulu, Kulüpler Birliği, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu kuralına yaptıkları itirazı reddetti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Kulüpler Birliğinin yanı sıra Fenerbahçe ile Galatasaray'ın TFF Yönetim Kurulunun Süper Lig'de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu ile ilgili kararına karşı başvurusunu inceledi.
Kulüpler Birliğinin başvurusunu usul yönünden reddeden kurul, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başvurularını ise TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle kabul etmedi.
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