Son dakika... Afganistan'da Taliban hükümeti: Başbakan belli oldu

Cihatçı Taliban, Afganistan'daki yeni hükümeti açıkladı. Taliban hükümetinin Başbakanı Hassan Akhund olarak duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2021 Salı, 17:22
Son dakika... Afganistan'da Taliban hükümeti: Başbakan belli oldu
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ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından cihatçı Taliban ülkedeki kontrolü ele geçirdi. Afganistan'ın yeni hükümetinin ne zaman açıklanacağı ise tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda Taliban sözcüsü, cihatçı Taliban hükümetinde kadın bakan olmayacağını açıklamıştı. 

Taliban, Afganistan'daki hükümeti açıkladı. Taliban Sözcüsü Mücahid basın toplatısında yaptığı açıklamada, Hassan Akhund'un vekaleten Başbakan ve Abdulgani Birader'in ise Başbakan Yardımcısı olduğunu duyurdu. Taliban hükümetinin ilk görevlendirmeleri şu şekilde:

Savunma Bakanı- Muhammed Yakub Mücahid

İçişleri Bakanı- Saraceddin Hakkani

Dışişleri Bakanı- Emir Han Muttaki

Dışişleri Bakan Yardımcısı- Abbas Stanikzai

Finans Bakanı- Hidayetullah Bedri

Ekonomi Bakanı-Qari Din Muhammed

Merkez Bankası Başkanı- Muhammed İdris

Eğitim Bakanı- Nurullah Munid

Kültür Bakanı- Hayrullah Hayruka

Adalet Bakanı- Abdullah Hakim

Savunma Bakanı- Molla Yakup

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