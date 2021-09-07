Son dakika... Afganistan'da Taliban hükümeti: Başbakan belli oldu

07 Eylül 2021 Salı, 17:22

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından cihatçı Taliban ülkedeki kontrolü ele geçirdi. Afganistan'ın yeni hükümetinin ne zaman açıklanacağı ise tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda Taliban sözcüsü, cihatçı Taliban hükümetinde kadın bakan olmayacağını açıklamıştı.

Taliban, Afganistan'daki hükümeti açıkladı. Taliban Sözcüsü Mücahid basın toplatısında yaptığı açıklamada, Hassan Akhund'un vekaleten Başbakan ve Abdulgani Birader'in ise Başbakan Yardımcısı olduğunu duyurdu. Taliban hükümetinin ilk görevlendirmeleri şu şekilde:

Savunma Bakanı- Muhammed Yakub Mücahid

