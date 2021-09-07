Son dakika... Afganistan'da Taliban hükümeti: Başbakan belli oldu
Cihatçı Taliban, Afganistan'daki yeni hükümeti açıkladı. Taliban hükümetinin Başbakanı Hassan Akhund olarak duyuruldu.
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından cihatçı Taliban ülkedeki kontrolü ele geçirdi. Afganistan'ın yeni hükümetinin ne zaman açıklanacağı ise tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda Taliban sözcüsü, cihatçı Taliban hükümetinde kadın bakan olmayacağını açıklamıştı.
Taliban, Afganistan'daki hükümeti açıkladı. Taliban Sözcüsü Mücahid basın toplatısında yaptığı açıklamada, Hassan Akhund'un vekaleten Başbakan ve Abdulgani Birader'in ise Başbakan Yardımcısı olduğunu duyurdu. Taliban hükümetinin ilk görevlendirmeleri şu şekilde:
Savunma Bakanı- Muhammed Yakub Mücahid
İçişleri Bakanı- Saraceddin Hakkani
Dışişleri Bakanı- Emir Han Muttaki
Dışişleri Bakan Yardımcısı- Abbas Stanikzai
Finans Bakanı- Hidayetullah Bedri
Ekonomi Bakanı-Qari Din Muhammed
Merkez Bankası Başkanı- Muhammed İdris
Eğitim Bakanı- Nurullah Munid
Kültür Bakanı- Hayrullah Hayruka
Adalet Bakanı- Abdullah Hakim
Savunma Bakanı- Molla Yakup
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