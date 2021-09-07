Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Taliban'ın tanınmasına ilişkin açıklama
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi ve Taliban'ın tanınması hakkındaki sorulara yanıt verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
Çavuşoğlu, ''Kabil Havaalimanı'nın işletilmesi konusunda Katar ve ABD ile birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
'TOPLUMUN GÜVENEBİLECEĞİ BİR YAPI GEREKİYOR'
Bakan Çavuşoğlu, "Kabil Havalimanı'nın güvenliğini Taliban, Afgan güçleri dışarıda sağlayabilir; fakat içeride uluslararası toplumun güvenebileceği bir yapı gerekiyor" dedi.
TALİBAN TANINACAK MI?
Taliban'ın tanınması hakkında soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Hükümetin kurulması gerekiyor. Ülkede birlik beraberlik isteniyorsa herkesi kapsayacak bir hükümet kurulması gerekiyor. Kurulan hükümette kadınların da olması bizim temennimiz. Şartlara ve gelişmelere göre hareket edeceğiz" dedi.
Taliban'ın hükümet kurma törenine Türkiye'nin davet edildiği iddiasına yanıt veren Çavuşoğlu, "Hükümet henüz kurulmadı ve bize de bir davet gelmedi" değerlendirmesinde bulundu.
MISIR İLE İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELER
Mısır ile ikinci tur görüşmelere ilişkin açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Daha önce heyetimiz gitmişti, şimdi onlardan bir heyet ülkemize geldiler. Bakanlıkta arkadaşlarımız görüşüyor. Birlikte görüşmeler sonrası karar verirsek karşılıklı olarak büyükelçi atama konusunda gerekli adımları atarız. Hangi konularda adım atacağımız konusunda hem fikir olursak adımlar atılır" dedi.
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