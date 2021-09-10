Son dakika... TFF, Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı
TFF, Teknik Direktör Şenol Güneş ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.
Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz."
A Millî Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür ederiz. pic.twitter.com/JWPhHdvchr— TFF (@TFF_Org) September 10, 2021
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