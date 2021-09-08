Son dakika... İşte THK Kayyumu Aşçı'nın istifa dilekçesi
Son dakika haberleri.... Orman yangınlarının ardından görevini bırakan THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifa etti. Aşçı'nın istifa dilekçesinde, "Pekçok mecra THK’yi ve özellikle şahsımı odağa koydu" ifadeleri yer aldı.
Orman yangınları sırasında düğüne gittiğini açıkladığı için tepki çeken Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı’nın Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gönderdiği istifa dilekçesi ortaya çıktı. 1 Eylül tarihinde gönderilen dilekçenin kabul edilip edilmediği henüz açıklanmadı.
Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre görevinden istifa eden Kayyım Heyeti Başkanı Aşçı, istifa dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:
- “Hepimizin yüreğini yakan orman yangınlarında pek çok mecra THK’yi ve özellikle şahsımı odağa koymuş, linç kampanyasına kurum ve ziyadesiyle şahsım kurban edilmek istenmiştir.
Herhangi bir görev talebimiz yokken millete hizmet etmenin en temel ödevimiz olduğu anlayışıyla bitmiş, tükenmiş, borç batağına saplanmış kurumda özveri ile çalışmalar yapılmış ve yapılıyorken en ağır ve haksız ithamlarla muhatap olmak şahsımı ziyadesiyle üzmüştür. Fedakarca çalışmanın karşılığı bu olmamalıdır. Banka borçları başarılı bir şekilde yapılandırılmış, vergi ve SGK borçları da aynı şekilde yapılandırılmıştır. Durma noktasına gelmiş işler yeniden yapılır hale getirilmiş, yeni işler yapılmaya başlanmış ve gelir elde edilmiştir. Verimsiz, hantal yapı küçültülmüş, ciddi tasarruf yapılmış, borç batağından çıkarılmıştır. Kurum kendisine yüklenen görev amacına uygun tüm işleri yapar ve yapabilecek hale gelmeye başlamıştır. Kurumu batıranlar, bunlarla hareket eden mihraklar ve maalesef bu kişilerin yalan ve iftiralarının peşinden gidenlerin haksız itham ve saldırıları da devam etmektedir.
Etik kurallar ve geleneklerimiz de dikkate alınarak Medeni Kanun'un 477’inci maddesi uyarında kayyımlık görevimden çekilmek istediğimi bildirir, sayın mahkemenizden bu madde uyarından kayyımlık görevinden ayrılmam hususunda gereğini arz ederim.”
2019 YILINDA ATANMIŞTI
THK yönetimine 2019 yılının ekim ayında Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya’dan oluşan üç kişilik kayyım heyeti atanmıştı. Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı ise 63’üncü dönem AK Parti Hükümeti'nde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde THK’yi yöneten üç kişilik Kayyım Heyeti üyelerinin de en az iki maaş aldığı açığa çıkmıştı. Heyeti Üyesi Abdullah Kaya, tüm üyelerin çift maaşlı olduğunu kabul etmişti.
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