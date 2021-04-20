Son dakika... Türkiye Emekli Subaylar Derneği'ne inceleme

İçişleri Bakanlığı'nca Türkiye Emekli Subaylar Derneği'ne (TESUD) 104 amiralin bildirisiyle ilgili olarak inceleme başlatıldı.

(DHA)
20 Nisan 2021 Salı, 15:20
Son dakika... Türkiye Emekli Subaylar Derneği'ne inceleme
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İçişleri Bakanlığı, TESUD'a 104 amiral bildirisiyle ilgili olarak inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TESUD yöneticilerinin 104 emekli amiralin bildirisine destek olduğu, açıklamalarının bildiriyle benzerlik taşıdığı  görülmüştür. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, 5253 sayılı Dernekler Kanununun  27'nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince geçici bir tedbir olarak bakanlık makamının onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır"

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