Son dakika... Türkiye Emekli Subaylar Derneği'ne inceleme

20 Nisan 2021 Salı, 15:20

İçişleri Bakanlığı, TESUD'a 104 amiral bildirisiyle ilgili olarak inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TESUD yöneticilerinin 104 emekli amiralin bildirisine destek olduğu, açıklamalarının bildiriyle benzerlik taşıdığı görülmüştür. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27'nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince geçici bir tedbir olarak bakanlık makamının onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır"

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