Amirallerin bildirisini ilk yayımlayan Zihni Çakır: Yayımlanmadan AKP'li bakana da gönderildi

09 Nisan 2021 Cuma, 01:24

Avaztürk Genel Yayın Yönetmeni Zihni Çakır, Halk TV'de yayımlanan "haberaktif"te çarpıcı açıklamalar yaptı. Çakır, metin herhangi bir yerde yayımlanmadan önce şu an kabinede görev alan bir AKP'li bakana gönderildiğini ifade etti.

Hangi bakana gittiğini de bildiğini söyleyen Çakır, bakanın ismini açıklamak istemediğini ifade etti.