Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu ibra edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun 01.06.2020-31.05.2021 dönemi ibra edildi.
"İBRA KONUSUNDA ÇEKİMSERİZ"
Oylamadan önce söz alan Başkan Ali Koç, "Yayıncı kuruluş konusunda yaşanan sorunlardan dolayı TFF'nin bu genel kurulunda ibra konusunda çekimser davranacağımızı herkesin huzurunda açıklamak istiyorum. Türk futbolu güvensizlik, karmaşa, adil ortamdan uzak, finansal açıdan çökmüş durumda.Ben, Türk futbolunda dibe vurduğumuzu sanıyordum ama biz bu kafayla gidersek daha da dibe vuracağız." dedi.
"TFF VE KURULLARINDAN MEMNUN OLAN KİMSE YOK"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise TFF hakkında "Bugün aramızda olan kulüplerden adaletten yana şikayeti olmayan yok. Hatta federasyonda olan bazı arkadaşlarımız da aynı şekilde" şeklinde konuştu.
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