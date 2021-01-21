Son dakika: Türkiye'nin son koronavirüs verileri açıklandı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 6 bin 289 kişiye vaka, 743 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 153 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 153 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 6 bin 289 kişiye vaka, 743 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 24 bin 640 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 6 bin 113 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 74
Tabloya göre, toplam test sayısı 28 milyon 32 bin 559, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 74, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32, bugünkü test sayısı 165 bin 109 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 21 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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