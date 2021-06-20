Son dakika: Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi'nden Sezgin Baran Korkmaz açıklaması
Son dakika haberi... Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemlerinin başladığını duyurdu.
Türkiye'de özellikle son dönemde sık sık ismi gündeme gelen firari Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da tutuklandı. Korkmaz'ın Türkiye'ye iade işlemleri için süreç başladı.
Konuya ilşkin açıklama yapan ürkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ''Söz konusu şahıs dün, 19 Haziran günü Viyana’dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana’ya getirildi. Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizlerde bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız'' dedi.
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