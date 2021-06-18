Sezgin Baran Korkmaz'dan videolu mesaj: Dikkat çeken şarkı seçimi

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videoları ile gündeme gelen, SBK Holding'in firari sahibi Sezgin Baran Korkmaz'dan videolu bir mesaj geldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2021 Cuma, 12:07

Sezgin Baran Korkmaz, yeşillikler içerisinde bir göl kenarında kaydettiği videoyu, iş ağı LinkedIn'de paylaştı.

Korkmaz'ın paylaştığı videoda seçtiği şarkı da dikkat çekti. Korkmaz, paylaştığı videoda Mümin Sarıkaya'nın "Ben yoruldum hayat" isimli şarkısını kullandı.

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