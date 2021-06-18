Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında anlattı: "Veyis Ateş 10 milyon euro istedi"

18 Haziran 2021 Cuma, 20:01

Hakkında karapara aklama soruşturması bulunan Sezgin Baran Korkmaz için Ankara'da arabuluculuk yaptığı iddia edilen sunucu Veyis Ateş açıklamalarda bulunuyor.

Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Veyis Ateş, Sezgin Baran Korkmaz ile Temmuz 2020'de, Bodrum'da bir arkadaşının teknesinde tatildeyken tanıştığını söyledi. Veyis Ateş, Paramount Otel'e Cihan Ekşioğlu'nun davetlisi olarak gittiğini belirtti.

Ateş konuyla ilgili şunları söyledi: "Sezgin Baran Korkmaz'la ben Temmuz 2020'de, 20'leri olabilir, meşhur Paramount Otel'e davetli olarak gittim. Ben zaten Bodrum'da tatildeydim. Arkadaşımın teknesindeydim. Ben o tekneye bindikten, İstanbul'a döndükten sonra orada çekildiğim bir fotoğrafı attım, Instagram'a koydum. Bizim aramızda geçen diyalogla, benim bir teknem yok. Benim arkadaşlarımın teknesi. Paramount Otel'e Cihan Ekşioğlu beni davet etti. Bir defa gittim. Ya cuma ya da cumartesi pazar akşamı, para ödemedim, davetli olarak gittim. Bu ve benzer otellere davetli olarak zaten gittim. Daha lükslerine de gittik, gördük. O günün kaldığım sabahın ertesi sabahı kahvaltı sofrasında biri yanıma geldi, merhaba ben Sezgin Baran Korkmaz dedi. Tanışma bir. Temmuz dediysem, eylül ekim gibi olabilir, bir balıkçının kapısında bir kez daha tanıştık."

"10 MİLYON EURO" İDDİASI

"Veyis Ateş, Korkmaz'dan 10 milyon euro istedi" yazısına yanıt veren Ateş, "Bu konuşma bana ait değil. Böyle bir talep aramızda geçmedi" dedi. Öte yandan İsmail Saymaz "Ben bu konuşmayı dinledim" dedi.

Ateş "10 milyon avro" iddiasıyla ilgili şunları dile getirdi: Madem bu iş olmuyor ya, bu adam bana diyor ki 'Bu memlekette lobiler var, klikler var...' Ne anlarsın? Devletin bakanı diyor ki konu kapalı, gelecek yargıya teslim olacak. Ben diyeceğim ki, lobiler klikler var gönder bana 10 milyon euro ben bu işi çözerim. Böyle bir konuşmamız yok. (İsmail Saymaz: Ben bu konuşmayı dinledim. Sen konuşmada diyorsun ki, beklenti ve isteklerini göstermen lazım. O da diyor ki samimiyetimi nasıl göstereceğim abi. Sen de diyorsun ki onlar da çok güçlü pozisyonda olduğu için olur mu olmaz mı sormadım diyorum. Ben dinledim. Sen bu görüşmeyi yapmışsın. Bunu nasıl açıklıyorsun?) 10 milyon euro istemiş miyim, böyle bir kayıt var mı, ben kendi ellerimle götüreyim. Benim 7 aydan beri çıkmayan sesim, çıkmayan konuşmam, neresi önü, neresi arkası bilmediğim bir konuşma. Ben 10 milyon euro istemedim, böyle bir konuşmayı yapmadım."

SEZGİN BARAN KORKMAZ'DAN AÇIKLAMA

Canlı yayına telefon bağlantısıyla katılan Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş'in avukatı aracılığıyla irtibat kurduğunu söyledi. Korkmaz, "Veyis Ateş, kendisinin aracı olduğunu söyledi ve 10 milyon euro talep etti" açıklamasında bulundu.



Baran Korkmaz suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

VEYİS ATEŞ: PEKER'LE SOHBET ETTİK

Veyis Ateş, organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker hakkında da açıklamalarda bulundu. Ateş, Peker ile beraber sohbet ettikleri anları anlattı. Ateş, "Sedat Peker'le 2016-2017 yılı olabilir Kuruçeşme'de bir mekanda 4-5 kişi oturduk, yemek yedik, sohbet ettik. Ne siyaset konuştuk, ne iş konuştuk. Hayatımızda bir defa orada tanıştık. Ne bir selam aldık, ne bir selam gönderdik" dedi.



NE OLMUŞTU?

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, firari Sezgin Baran Korkmaz ile olan görüşmesini kaleme almıştı. Yılman, Baran korkmaz ile Veyis Ateş arasında geçtiği iddia edilen ses kaydının deşifresini paylaşmıştı. Yazıda, Ateş'in Korkmaz'dan 10 milyon avro istediği iddia edilmişti.



AYRINTILAR GELİYOR...