Son dakika: Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmalarında yeni adım

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2021 Cuma, 10:57
Son dakika: Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmalarında yeni adım
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Bakanlık verilerine göre, Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşı miktarı 19 milyon 436 bin 832 oldu. Toplam aşı miktarı 61 milyon 575 bin 403'e ulaştı.

Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Koca, gönüllülerin 0312 552 60 19 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabileceklerini belirtti.


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