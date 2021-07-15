Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 15 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

15 Temmuz 2021 Perşembe, 19:31

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 232 bin 257 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti.

VAKADA KORKUTAN ARTIŞ

Bakanlığın 14 Temmuz verilerine göre, 238 bin 867 test yapılmış, 6 bin 907 vaka tespit edilmişti. Bugün ise günlük vaka sayısındaki korkutan artışla birlikte bu sayı 7 bin 304'e yükseldi. Yine dün 43 kişi yaşamını yitirmişti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman’da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler ise şöyle:

Birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 62.12, ikinci doz ortalaması yüzde 30.78, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 61 milyon 125 bin 726 oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Bilecik.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Gümüşhane, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Bitlis.

Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/UmfdQnGpt2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 15, 2021

Türkiye'nin 15 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: