Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 15 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 15 Temmuz 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Günlük vaka sayısında korkutan artış yaşanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ise yurttaşlara aşı uyarısı geldi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 232 bin 257 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti.
VAKADA KORKUTAN ARTIŞ
Bakanlığın 14 Temmuz verilerine göre, 238 bin 867 test yapılmış, 6 bin 907 vaka tespit edilmişti. Bugün ise günlük vaka sayısındaki korkutan artışla birlikte bu sayı 7 bin 304'e yükseldi. Yine dün 43 kişi yaşamını yitirmişti.
BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA
Güncel tabloyu sosyal medya hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman’da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım” dedi.
AŞILAMADA SON DURUM
Salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler ise şöyle:
Birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 62.12, ikinci doz ortalaması yüzde 30.78, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 61 milyon 125 bin 726 oldu.
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir, Bilecik.
En düşük aşılama oranına sahip iller; Gümüşhane, Iğdır, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Bitlis.
Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/UmfdQnGpt2— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 15, 2021
Türkiye'nin 15 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
İlgili Haberler
- Koronavirüs geçirenler için yeni ikinci doz kararı
- Sinovac araştırmasını yürüten bilim insanı koronavirüsten öldü
- Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: "Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak"
- Belçika'da koronavirüsün iki ayrı varyantına aynı anda yakalanan kadın öldü
Video Haberler
- Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
- Van Gölü'nde korku dolu anlar: Seferber oldular
- Merkel televizyonda uyuyakaldı
- Patenci gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Kamyon, doğalgaz boru hattını patlattı
- A Spor canlı yayınında dikkat çeken diyalog
- Turistler camları kırıp otobüsten atladı
- Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
- Çay toplayacakları bahçeden tüp topladılar
- Mersin’de orman yangını
En Çok Okunan Haberler
- İşte Melih Bulu'nun yerine getirilen isim
- Gizli ziyarette alınan karar
- Binance’a bir kötü haber daha
- Bir gece yarısı geldi, bir gece yarısı gitti
- AKP-MHP oylarında büyük düşüş
- Adil Öksüz olmadı, baldızını alalım
- Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ifadesine ulaşıldı
- Gizli ziyarette alınan karar
- Erdoğan boyunu aşan bir işe mi kalkıştı?
- Melih Bulu'yu kendi yasağı vurdu