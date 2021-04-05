Son dakika... Ulaştırma Bakanı'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul projesine ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 71. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakana Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesine dair açıklamalarda bulundu.
Kanal İstanbul projesindeki son durum hakkında bilgiler paylaşan Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kaydetti:
“Karadeniz ve Hazar'daki enerji hareketliliği ve Karadeniz ile Ege kıyılarında yapılan liman yatırımları bizlere şunu gösteriyor: Orta Koridor'un ve Kuzey Güney Koridoru'nun kesişiminde bulunan İstanbul, dünya ticaretinin odak şehri olacak ve Boğazlar'dan geçen yük miktarı her yıl artacaktır. Buna bağlı olarak 2050 yılında yıllık 78 bin gemi geçişinin olacağı İstanbul Boğazı’ndaki olası bir duraksama dünya ve ülke ekonomisini çok ciddi zararlara uğratabilecek bir risk teşkil etmektedir.
Kanal İstanbul ise gemi geçişi için ideal bir suyolu olarak projelendirilmiştir. Bu proje Türkiye’nin vizyon projesi olduğu kadar dünya ölçeğinde bakıldığında da en büyük lojistik projelerinden biridir. Şu an itibariyle, Kanal İstanbul’un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim.”
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