SON DAKİKA: Üsküdar'da tarihi camide yangın

15 Kasım 2020 Pazar, 13:38

Alınan bilgiye göre, Vaniköy Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.





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