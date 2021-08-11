Son dakika: Yangından etkilenenlerin faturalarına erteleme
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yangınlardan etkilenenlerin elektrik faturalarının 3 ay ertelendiğini açıkladı.
Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yangından etkilenenlerin elektrik faturalarının 3 ay ertelendiğini açıkladı.
Dönmez, “Yangından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi. Yeniköy Termik Santrali’nin ilk ünitesi devreye alınarak üretime başladı." ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nde ikinci ünitenin hafta başında devreye alınacağını belirtti.
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