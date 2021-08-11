Son dakika: Yangından etkilenenlerin faturalarına erteleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yangınlardan etkilenenlerin elektrik faturalarının 3 ay ertelendiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:22
Son dakika: Yangından etkilenenlerin faturalarına erteleme
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 Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yangından etkilenenlerin elektrik faturalarının 3 ay ertelendiğini açıkladı.

Dönmez, “Yangından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi. Yeniköy Termik Santrali’nin ilk ünitesi devreye alınarak üretime başladı." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nde ikinci ünitenin hafta başında devreye alınacağını belirtti.


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