Son dakika... Yargıtay'dan 'Reina' kararı

09 Temmuz 2021 Cuma, 16:35

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Reina Katliamı’na ilişkin sanıklara yerel mahkemece verilen hapis cezalarını onadı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, saldırıyı gerçekleştiren sanık Abdulkadir Masharipov'u ‘Anayasa'yı ihlal’ ve 39 kişiye karşı ‘kasten öldürme’ suçundan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmıştı.

Mahkeme ayrıca Masharipov'u 79 kişiye karşı ise ‘öldürmeye teşebbüs’ ile ‘vahim nitelikte ruhsatsız silah taşıma’ suçlarından 1368 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezasına mahkûm etmişti.

Saldırının planlayıcılarından olduğu ve Masharipov'a yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu sanıklardan İlyas Mamaşaripov'a da ‘Anayasa'yı ihlal etmeye yardım etme’ suçundan 20 yıl hapis cezası verilmiş, sanık ayrıca 39 kişiyi karşı ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etme’ ile 79 kişiyi karşı ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım etme’ suçlarından 1432 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



