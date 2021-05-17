Ziraat Türkiye Kupası finali seyircisiz oynanacak

Beşiktaş ile Antalyaspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali seyircisiz oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:35
Ziraat Türkiye Kupası finali seyircisiz oynanacak
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Daha önce seyircili oynanacağı açıklanan final maçına 500 taraftar alınacağı açıklandı. 

TFF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi sonrasında, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir. 

Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250’şer kişilik kontenjan ayrılmıştır.”



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