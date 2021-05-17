Ziraat Türkiye Kupası finali seyircisiz oynanacak
Beşiktaş ile Antalyaspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali seyircisiz oynanacak.
Daha önce seyircili oynanacağı açıklanan final maçına 500 taraftar alınacağı açıklandı.
TFF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi sonrasında, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250’şer kişilik kontenjan ayrılmıştır.”
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