2. Lig'de Ankara Demirspor'u eleyen Kocaelispor, play-off yarı finalinde

16 Mayıs 2021 Pazar, 22:21

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup play-off çeyrek finalinde, Ankara’da oynanan ve 1-1 biten maçın rövanşında Kocaelispor evinde Ankara Demirspor’u ağırladı. Sahadan 3-0 galip ayrılan Kocaelispor, adını yarı finale yazdırdı. Yeşil-siyahlı takım, yarı finalde Hekimoğlu Trabzon ile eşleşti. Körfez ekibinin karşılaşmadaki gollerini 59. dakikada Batuhan, 76. ve 81. dakikalarda Dilaver kaydetti.

2. Lig'de play-off yarı final müsabakaları 20 ve 24 Mayıs, final müsabakası ise 28 Mayıs'ta oynanacak. Yarı finalde Kocaelispor ile Hekimoğlu Trabzon, Kırşehirspor Belediyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Çift maç üzerinden oynanacak yarı finalde rakibine üstünlük kuran takım adını finale yazdıracak.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xxx), Furkan Ürün (xx), Mert Bulut (xxx)

KOCAELİSPOR: Bayram (xxx) - Musa (xx), Batuhan (xx) (Dk.85 Tahir), Murat Cem (xx), Semih (xxx), Gökhan (xx), Numan (xx), Benhur (xxx), İrfan (xx) (Dk.69 Yiğit Ali xx), Mesut (xx), Burak (xx) (Dk.76 Dilaver xxx)

ANKARA DEMİRSPOR: Fatih (x) - Kamil (xx), Hasan (x) (Dk.76 Ayberk x), Mustafa (xx) (Dk.81 Sergen), Harun (xx), Ahmet (x) (Dk.69 İlker x), Serdar (x), Taner (xx), Hüseyin (xx) (Dk.76 Rahmi Can x), Turan (x), İlker (x)

GOL: Dk. 59 Batuhan, Dk. 76, 81 Dilaver (Kocaelispor)

SARI KART: Dk. 36 Burak Dk. 56 Benhur (Kocaelispor) - Dk.36 Harun, Dk.55 Hasan (Ankara Demirspor)

