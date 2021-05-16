2. Lig'de Ankara Demirspor'u eleyen Kocaelispor, play-off yarı finalinde
2. Lig Beyaz Grup play-off çeyrek finalinde Ankara Demirspor'u eleyen Kocaelispor, yarı finalde Hekimoğlu Trabzon ile eşleşti.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup play-off çeyrek finalinde, Ankara’da oynanan ve 1-1 biten maçın rövanşında Kocaelispor evinde Ankara Demirspor’u ağırladı. Sahadan 3-0 galip ayrılan Kocaelispor, adını yarı finale yazdırdı. Yeşil-siyahlı takım, yarı finalde Hekimoğlu Trabzon ile eşleşti. Körfez ekibinin karşılaşmadaki gollerini 59. dakikada Batuhan, 76. ve 81. dakikalarda Dilaver kaydetti.
2. Lig'de play-off yarı final müsabakaları 20 ve 24 Mayıs, final müsabakası ise 28 Mayıs'ta oynanacak. Yarı finalde Kocaelispor ile Hekimoğlu Trabzon, Kırşehirspor Belediyespor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Çift maç üzerinden oynanacak yarı finalde rakibine üstünlük kuran takım adını finale yazdıracak.
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Zorbay Küçük (xxx), Furkan Ürün (xx), Mert Bulut (xxx)
KOCAELİSPOR: Bayram (xxx) - Musa (xx), Batuhan (xx) (Dk.85 Tahir), Murat Cem (xx), Semih (xxx), Gökhan (xx), Numan (xx), Benhur (xxx), İrfan (xx) (Dk.69 Yiğit Ali xx), Mesut (xx), Burak (xx) (Dk.76 Dilaver xxx)
ANKARA DEMİRSPOR: Fatih (x) - Kamil (xx), Hasan (x) (Dk.76 Ayberk x), Mustafa (xx) (Dk.81 Sergen), Harun (xx), Ahmet (x) (Dk.69 İlker x), Serdar (x), Taner (xx), Hüseyin (xx) (Dk.76 Rahmi Can x), Turan (x), İlker (x)
GOL: Dk. 59 Batuhan, Dk. 76, 81 Dilaver (Kocaelispor)
SARI KART: Dk. 36 Burak Dk. 56 Benhur (Kocaelispor) - Dk.36 Harun, Dk.55 Hasan (Ankara Demirspor)
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- İşte 'kademeli normalleşme' genelgesi
- “Sen benim jokerimdin
- Cüneyt Çakır, saatini evde unutmuş!
- Köprüye dev '128 milyar dolar nerede' pankartı
- Yüzde 10'luk fark
- 'Kademeli normalleşme' genelgesine AKP içinden itiraz
- Fatih Portakal'dan 'Sedat Peker' çıkışı
- Yılmaz Özdil'den Peker'in 5. videosuna yanıt
- Vallahi yakın zamana kadar sizinkiler kullanıyordu
- La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu geliyor