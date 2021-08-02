Son dakika...Burak Elmas yönetimi Mustafa Cengiz'i ve Abdurrahim Albayrak'ı disipline verdi
Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray yönetimi eski başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın içinde olduğu 7 kişi ihraç talebiyle disipline sevk etti.
Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi, haziran ayında yapılacak seçimi iptal kararına imza atan eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerini disipline sevk etti. Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak'ın yanı sıra Yusuf Günay, Kaan Kançal, Dorukhan Acar, Mehmet Ömer Cansever, Fatma Dilek kutlu Galatasaray Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Cumhuriyet.com.tr'den Hasan Hüseyin Alimoğlu'nun ulaştığı bilgilere göre adı geçen isimlerin disipline sevkedildiği doğrulandı.
BURAK ELMAS'TAN AÇIKLAMA
Konuya dair ulaştığımız Galatasaray Başkanı Burak Elmas net bir ifadede bulunmazken şunları söyledi:
"Tüzüğümüze göre bu kararı Divan Kurulu verir. Konunun muhattabı ben değil Divan Kurulu'dur"
NELER YAŞANMIŞTI?
Galatasaray, 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, koronavirüs gerekçe gösterilerek 29 Mayıs’ta yapılacak olan başkanlık seçiminin iptal olduğunu açıklamıştı.
O dönem başkan adayı olan Burak Elmas, karara şu tepkiyi göstermişti:
“Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin iptali söz konusu olamaz. Erteleme koşulları ve süreleri ise tüzüğümüzde açıkça belirtilmiştir. Bu seçim mutlaka yapılacak. Galatasaray demokrasi kültürünün gücünü herkese göstermek adına, yasal süre bitimi 7 Mayıs 2021 saat 18.00'e kadar, seçim listeleri ve ilgili evrakımızı divan kuruluna teslim edeceğimizi beyan ederiz. Genel kurul iradesinin sandığa yansıması için elimizden geleni yapacağız”
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