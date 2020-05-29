Son seçim anketi: Erdoğan bir sonraki seçimi kaybedecek

29 Mayıs 2020 Cuma, 22:18

Yapılan yeni araştırmaya göre yapılacak olası bir seçimde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan olası bir seçimde kaybediyor.

İMAMOĞLU ERDOĞAN’A FARK ATIYOR

Yapılan araştırmada “Erdoğan aday olursa oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 39-40 bandında kalırken, “Oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 46-47 aralığında. Muhalefet tek aday çıkarttığında ise Erdoğan’ın kazanma şansı iyice düşüyor. İmamoğlu ve Erdoğan’ın yarıştığı bir senaryoda kararsızlar dağıtılmadan önce İmamoğlu’nun oyu yüzde 45,5 olurken, Erdoğan’ın oy oranı 40,4’te kaldı. Araştırma sonuçlarına göre kararsızların verdikleri cevaplar, muhalefete daha yakın oldukları yönünde.Yani kararsızlar eklendiğinde İmamoğlu’nun oyu daha da artıyor ve fark giderek açılıyor. Erdoğan’ın karşısında Mansur Yavaş aday olduğunda ise yüzde 39,7 alırken Erdoğan 39,9 oy alıyor. Kararsızlar dağıtıldığında ise Yavaş da Erdoğan’ı geride bırakıyor.

MUHALEFET SEÇMENİ ERDOĞAN’I DEVİRMEK İSTİYOR

Muhalefet seçmenine sorulan sorularda ise seçmenin daha kararlı olduğu anlaşılıyor. Muhalefet seçmeninin yüzde 25,5’i “Kim olursa olsun adaya oy veririm” seçeneğini işaretlerken, İmamoğlu’na oy veririm diyenler yüzde 18,7, Mansur Yavaş’a oy veririm diyenler 12,7 düzeyinde. Bilmiyorum seçeneğini işaretleyenler yüzde 11 iken diğer adaylar ise 10,3 civarında kaldı. Bu sonuçlara bakıldığında, muhalefet seçmeninin aday kim olursa olsun Erdoğan’ın karşısındaki kişiye oy verme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

ÇOĞUNLUK CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDEN MEMNUN DEĞİL

BAŞKANLIK REFERANDUMUNDAN BU YANA TÜRKİYE’DE DEĞİŞİM “OLUMSUZ”

Katılımcılara sorulan 2017 yılındaki ‘Başkanlık Referandumu’ndan bu yana Türkiye’nin ne yönde değiştiği sorusuna ise yüzde 23,5 olumlu yönde değiştiği beyanında bulunurken; yüzde 60,1 ise olumsuz yönde değiştiğini söyledi. Türkiye’nin o zamandan bu yana hiç değişmediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 16,4 olarak açıklandı.

EN FAZLA BEĞENİLEN SİYASETÇİ İMAMOĞLU OLDU

Katılımcılara sorulan “en beğenilen siyasetçiler” sorusunda ise yüzde 49,7 ile Ekrem İmamoğlu birinci olurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yüzde 40 oran ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’dan sadece yüzde 0,1 oranında az oy olması dikkat çekti.