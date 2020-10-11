Sonbahar detoksuna var mısınız?

11 Ekim 2020 Pazar, 02:00

Koskoca yazı acaba tatile gitsek mi? Virüs korkusuyla nasıl denize girecegiz? Nasıl güneşlenecegiz? Neleri yersek hem korunur hem de kilo almayız sorularıyla geçirdik. Yavaş yavaş havalar sogumaya,yeşilin yerini sarı almaya başlayınca o endişelerimiz devam ederken bir de buna sonbahar depresyonu da eklendi.

Durun...ne endişeye ne de öyle vahlanıp ahlanmaya gerek var.Önce çevremizde olanları anlayıp keyfine varalım sonra da güzel bir sonbahar detoksuyla kışı karsılayalım.

İŞTE 5 GÜNLÜK DİYET

Her sabah uyanınca

1 su bardağı su + 1 dilim elma + 1 dilim limon + 1 parça kabuk tarçın + 2-3 damla alkali + 1 çay kaşığı organik elma sirkesi ( eğer midenizde sorun yoksa)

Haftanın 5 günü uygulayacağınız diyetiniz

Sabah

1.smoothie: 1 çay bardağı laktozsuz kefir + 1 çay bardağı su +1 salatalık + 2-3 yaprak nane + 1 yemek kaşığı dondurulmuş vişne + 5-6 ahududu + 1 yemek kaşığı chia tohumu. Tüm malzemeleri blenderdan geçiriniz.

2.smoothie: 1 çay bardağı badem sütü(şekersiz) + 1 çay bardağı su + 1-2 yaprak fesleğen + 1/2 armut + 1 küçük muz + 1 dilim ananas + 1 yemek kaşığı chia tohumu. Tüm malzemeleri blenderdan geçiriniz.

3.smotthie: 2 avuç içi ıspanak + 2 salatalık + 1/2 orta boy yeşil elma + 1-2 frambuaz + su + 1 yemek kaşığı chia tohumu. Tüm malzemeleri blenderdan geçiriniz.

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6 kaju

Öğle

1.çorba: Kırmızı mercimek çorbası

Yapılışı: 1 su bardağı kırmızı mercimek + 1 su bardağı kinoa + 1 demet maydanoz +1 kırmızı biber+ 1 kuru soğan + su. Tüm malzemelerden çorba yapınız. Limon + kimyon ekleyip blenderdan geçiriniz.

2.çorba: Probiotik çorba

Yapılışı: 2 adet probiotik yoğurt ılık suyla blenderdan geçirilecek. + 4 yemek kaşığı silme haşlanmış karabuğday + 1 yemek kaşığı haşlanmış nohut + dereotu + nane + semizotu. Malzemeleri pişirmeyin sadece karıştırın.

3.çorba: Domates çorbası

Yapılışı: 3 adet rendelenmiş domates + 8 su bardağı su birlikte kaynatılacak. Kaynayınca içine 100 gr. Tavuk + 3 yemek kaşığı kepekli pirinç + 2 sivribiber + 1 kabak + maydanoz ekleyip tüketin.

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6 kaju

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1 adet karabuğday patlağı + 30 gr. Labne veya 5 zeytin

Akşam

1.seçenek: 200 gr. Izgara balık + salata veya haşlanmış sebze

2.seçenek: 150 gr. Izgara organik tavuk + salata

3.seçenek: 100 gr. Et + salata

2 saat sonra

1 çay bardağı laktozsuz kefir veya diyet kefir





Haftanın 2 günü uygulayacağınız diyetiniz

Sabah 11:00 – 12:00 gibi

2 yumurta + 30gr. peynir + azıcık dereotu ile omlet yapınız. Yanına bol salatalık + 2 ceviz

Saat 16:00’da

1 tane probiyotik yoğurt + içine 1 yemek kaşığı chia

Saat 19:00 – 20:00 ‘de

200gr. et veya tavuk veya balık + yeşil salata ( 1 yemek kaşığı zeytinyağı + limon)