Soner Yalçın'dan Olay TV'ye taşınma iddialarına yanıt
Türk medyası, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun istifasını konuşurken yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaların ardından ise Odatv imtiyaz sahibi Soner Yalçın ilk açıklamayı Cumhuriyet.com.tr'ye yaptı.
Olay TV'nin eski ortağı Hüseyin Köksal’ın, Odatv’ye ortak olduğu iddia edildi. Odatv’nin Kadıköy’deki ofisinin, Kağıthane’deki Olay TV binasına taşınacağı öne sürüldü.
Cumhuriyet’e konuyla ilgili açıklamada bulunan Soner Yalçın, iddiaların doğru olmadığını dile getirdi. Yalçın, taşınma işlemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
NE OLMUŞTU
Odatv'de 2007 yılından bu yana Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Barış Pehlivan ile 2008 yılından bu yana Haber Müdürlüğü görevini yürüten Barış Terkoğlu geçtiğimiz günlerde Odatv'den ayrılma kararı almıştı.
Terkoğlu ve Pehlivan'ın yerine ise Amerikanın Sesi (VOA) sunucusu Serdar Cebe ile Posta'nın eski yayın koordinatörü Elif Yılmaz getirilmişti.
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