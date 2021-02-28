Soner Yalçın'dan Olay TV'ye taşınma iddialarına yanıt

28 Şubat 2021 Pazar, 15:05

Olay TV'nin eski ortağı Hüseyin Köksal’ın, Odatv’ye ortak olduğu iddia edildi. Odatv’nin Kadıköy’deki ofisinin, Kağıthane’deki Olay TV binasına taşınacağı öne sürüldü.

Cumhuriyet’e konuyla ilgili açıklamada bulunan Soner Yalçın, iddiaların doğru olmadığını dile getirdi. Yalçın, taşınma işlemlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

NE OLMUŞTU

Odatv'de 2007 yılından bu yana Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Barış Pehlivan ile 2008 yılından bu yana Haber Müdürlüğü görevini yürüten Barış Terkoğlu geçtiğimiz günlerde Odatv'den ayrılma kararı almıştı.

Terkoğlu ve Pehlivan'ın yerine ise Amerikanın Sesi (VOA) sunucusu Serdar Cebe ile Posta'nın eski yayın koordinatörü Elif Yılmaz getirilmişti.