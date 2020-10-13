'Sonsuzluk Boşluğu' sergileneceği şehri arıyor

13 Ekim 2020 Salı, 16:08

İtalya’da yaşayan Türk tasarımcı Öznur Pınar Çer ve ve ortağı Danilo Petta tarafından tasarlanan "Sonsuzluk Boşluğu + Zamansız Kinetik" adlı çalışma Public Artwork in Mexico City yarışmasında 340 uluslararası tasarımcının eserleri arasında 5 finalistten biri oldu.

Tasarım hem güneşin hareketlerine göre, hem de insanların hareketi ile, kendi kafes yapısı içinde 360 derece dönebilme özelliğine sahip. Üzerindeki güneş panelleri sayesinde elektrik üretme özelliğine de sahip olan tasarım ile sanatçılar, insanlığa zorlu pandemi günlerinde, bir başka yaşamın mümkün olduğu mesajını vermeyi amaçlıyor. Bu özgün tasarımın herhangi bir şehri süslemesi için ise 270 bin avroluk yani yaklaşık 2.5 milyon liralık bir maliyet gerekiyor.

Uluslararası yarışmalarda birçok ödülü ve sergilemesi bulunan Türk tasarımcı Öznur Pınar Çer ile ortağı Danilo Petta’nın, koronavirüs salgınının sürecinde son şeklini verdikleri tasarımları "Sonsuzluk Boşluğu + Zamansız Kinetik" (Hole Zero + Timeless) Meksika’nın başkenti Mexico City’de düzenlenen yarışmada 340 eser arasından 5’li finale kaldı ancak bütçeden dolayı uygulamaya alınmadı.

"Sonsuzluk Boşluğu + Zamansız Kinetik" (Hole Zero + Timeless), talep eden olması durumunda yaklaşık 6 ay içinde kurulabilecek ve yaklaşık kurulum maliyeti 270 bin avro olacak. Bu da Türk Lirası cinsinden 2.5 milyon liraya yaklaşıyor.

Tasarımcı Öznur Pınar Çer, “Bu sanat yapıtını tamamen canlı bir heykel olarak adlandırıyoruz. Güneşin gün içerisinde değişen konumuna göre paneller, güneş ile optimize şeklinde çalışacak. Dönüşleri güneşin yönüne ve verimine bağlı olacak. Paneleler aynı zamanda insanlarla etkileşimli olacak. Bu tasarım aynı zamanda güneş enerjisi konusunda farkındalık yaratacak bir tasarım. Uygulanacak araziye göre, 1300 panelin bir yüzeyinde bulunan ince solar paneller sayesinde, bulunduğu lokasyonun iklim ve güneş verilerinden faydalanarak, modüllerin dönüşü için ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini kendi kendine sağlayacak. Fazla olan elektrik verilerini depolayacak ya da transfer edebilecek” dedi.

Öznür Pınar Çer, "Sonsuzluk Boşluğu + Zamansız Kinetik" (Hole Zero + Timeless) tasarımının insanlığa vermek istediği mesajı ise şöyle özetliyor:

“Gelecekteki duyguları ve yeni bir beklentiyi temsil ediyor. Pandemi süreci dünyada gelecek açısında umutsuzluk yarattı. Bunun dışında iklim değişikliği, savaş, açlık gibi birçok sorunla mücadele ediyor. İnsanlar bu tasarım yapımıza bakarken yeni bir yaşamın ve geleceğin hayalini kurmanın, imkânsız olmadığını ve gelecek için yeni bir umut olduğunu hissedecekler.”