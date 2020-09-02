Sörloth'a Alman devinden kanca!
Kicker'in haberine göre Leipzig Kulübü, Karadeniz ekibinden Sörloth'u Crystal Palace'tan alıp kendilerine satmasını talep etti.
Almanya'nın güçlü ekibi Leipzig Kulübü, Trabzonspor'un Sörloth'u Crystal Palace'tan alıp kendilerine satmasını istiyor. Kicker gazetesinin haberine göre Trabzonspor ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Norveçli golcüyü, bu kez Bundesliga ekibi Leipzig istedi.
SİZ ALIN BİZE SATIN DEDİLER
Alman Kicker'in haberine göre Leipzig Kulübü, Karadeniz ekibinden Sörloth'u Crystal Palace'tan alıp kendilerine satmasını talep etti.
Norveç golcü Sörloth bu sezon transfer olduğu Trabzonspor’da 49 maça çıktı 33 gol atıp 11 asist yaptı.
Video Haberler
- Çanakkale'de bir mahalle ve sokak karantinaya alındı
- İmamoğlu YouTuber gençlerle buluştu
- Kına dönüşü düğün yolunda genç çifti ölüm ayırdı
- Kadıköy'de dehşete düşüren olay! Kayda alınınca saldırdı
- Uzmanından 7.2'lik deprem uyarısı!
- Trafik kazası yumruklu kavgaya dönüştü
- Yolun ortasında namaza durdu
- Alman polisinin yaşlı kadına şiddeti tepki çekti
- Üniversitede uyuşturucu üretip sattılar
- Biz İpek Er’lerin, Soylu Musa Orhan’ların tarafıdır