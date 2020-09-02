Sörloth'a Alman devinden kanca!

02 Eylül 2020 Çarşamba, 11:12

Almanya'nın güçlü ekibi Leipzig Kulübü, Trabzonspor'un Sörloth'u Crystal Palace'tan alıp kendilerine satmasını istiyor. Kicker gazetesinin haberine göre Trabzonspor ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan Norveçli golcüyü, bu kez Bundesliga ekibi Leipzig istedi.

SİZ ALIN BİZE SATIN DEDİLER

Alman Kicker'in haberine göre Leipzig Kulübü, Karadeniz ekibinden Sörloth'u Crystal Palace'tan alıp kendilerine satmasını talep etti.

Norveç golcü Sörloth bu sezon transfer olduğu Trabzonspor’da 49 maça çıktı 33 gol atıp 11 asist yaptı.